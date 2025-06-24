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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

По словам Трампа, Израиль и Иран "обратились к нему" по поводу мира.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прекращение огня Израилем и Ираном "вступило в силу".

Об этом он написал в сообщении Truth Social.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!", - подчеркнул американский лидер.

Прекращение огня

Президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня после обмена ракетными обстрелами. По его словам, "12-дневная война" завершится после поэтапного внедрения в течение 24 часов. Иран должен первым начать вводить режим прекращения огня между сторонами, подчеркнул глава Белого дома.

По словам президента США, он якобы получил обращение от Израиля и Ирана о прекращении войны и достижении мира. Трамп говорит, что страны "почти одновременно обратились и сказали: "МИР!".

Иранские и израильские СМИ также сообщали о вступлении в силу прекращения огня между их двумя странами. Однако относительно точных деталей и терминов все еще существует путаница.

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