Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню Ізраїлем та Іраном “набуло чинності”.

Про це він написав у дописі на Truth Social.

"Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!”, - наголосив американський лідер.

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Припинення вогню

Президент Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню після обміну ракетними обстрілами. З його слів, “12-денна війна” завершиться після поетапного впровадження протягом 24 годин. Іран має першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами, наголосив очільник Білого дому.

За словами президента США, він нібито отримав звернення від Ізраїлю та Ірану щодо припинення війни та досягнення миру. Трамп каже, що країни “майже одночасно звернулися і сказали: „МИР!”.

Зауважимо, що іранські та ізраїльські ЗМІ також повідомляли про набуття чинності припинення вогню між їхніми двома країнами. Однак щодо точних деталей та термінів все ще існує плутанина.

Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 90 Іран атакував американську базу у Катарі