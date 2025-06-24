Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на водне припинення вогню.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Політик заявив, що сторони погодилися припинити вогонь через шість годин, після того, як вони закінчать всі поточні операції.

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«Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною!» — заявив Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що Іран має першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами.

Раніше повідомлялося, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Ми раніше інформували, що 23 червня Іран випустив 6 ракет по розташованій у Катарі американській базі Аль-Удейд.

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