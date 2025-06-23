Небо над Дохою освітилося під час ракетного обстрілу Ірану

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Іран випустив 6 ракет по розташованій у Катарі американській базі Аль-Удейд.

Про це передає видання Axios.

Аль-Удейд — найбільша військова база США на Близькому Сході.

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«Кількість ракет, використаних у цій успішній операції, була такою самою, як і кількість бомб, використаних США при атаці на ядерні об’єкти Ірану», йдеться у заяві секретаріату вищої ради національної безпеки Ірану, опублікованій агентством IRNA

За даними Ynet, Іран запустив 10 ракет по американських базах у Катарі та одну ракету по американській базі в Іраку. Військові джерела повідомили агентству Reuters, що на авіабазі Айн-ель-Асад в Іраку було активовано систему протиповітряної оборони.

За інформацією Clash Report, Іран завчасно повідомив про атаки на бази в Катарі, щоб мінімізувати втрати. У ЗМІ припускають, що база була фактично порожньою.

Реакція Трампа

Як передає CNN, США відстежують кілька ракет, випущених з Ірану в напрямку військових об’єктів США в Катарі та Іраку.

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За словами представника Білого дому, міністр оборони Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн перебувають у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Sky News уточнює, що Дональд Трамп також зараз перебуває в ситуаційній кімнаті зі своєю командою і вирішує, як реагувати на зухвалі удари Тегерана.

Реакція Катару

Міністерство оборони Катару своєю чергою заявило, що його засоби протиповітряної оборони перехопили ракетний удар, спрямований на авіабазу Аль-Удейд, додавши, що в результаті атаки ніхто не загинув і не постраждав.

Також у Катарі пригрозили, що залишають за собою право відповісти на атаку Ірану.

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«Катар залишає за собою право відповісти безпосередньо у спосіб, еквівалентний характеру та масштабу цієї зухвалої агресії, відповідно до міжнародного права», — сказав речник иіністерства закордонних справ країни Маджед Аль-Ансарі.

Він закликав до «негайного припинення всіх військових дій та повернення до столу переговорів і діалогу».

Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 28 Іран атакував американську базу у Катарі

Раніше повідомлялося, що МЗС Великої Британії порадило громадянам не подорожувати до ОАЕ та Катару на тлі очікуання іранського удару. Також стало відомо, що Катар закрив свій повітряний простір як запобіжний захід через погрози з боку Ірану.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

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