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Иран атаковал ракетами базу США в Катаре — детали
Вооруженные силы Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе США в Катаре.
Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе Аль-Удейд.
Об этом сообщает издание Axios.
Аль-Удейд — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.
«Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как и количество бомб, использованных США при атаке на ядерные объекты Ирана», говорится в заявлении секретариата высшего совета национальной безопасности Ирана, опубликованном агентством IRNA
По данным Ynet, Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по американской базе в Ираке. Военные источники сообщили агентству Reuters, что на авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке была активирована система противовоздушной обороны.
По информации Clash Report, Иран заранее сообщил об атаках на базы в Катаре, чтобы минимизировать потери. В СМИ предполагают, что база была фактически пуста.
Реакция Трампа
Как передает CNN, США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана в направлении военных объектов США в Катаре и Ираке.
По словам представителя Белого дома, министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате Белого дома.
Sky News уточняет, что Дональд Трамп также сейчас находится в ситуационной комнате со своей командой и решает, как реагировать на дерзкие удары Тегерана.
Реакция Катара
Министерство обороны Катара в свою очередь заявило, что его средства противовоздушной обороны перехватили ракетный удар, направленный на авиабазу Аль-Удейд, добавив, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал.
Также в Катаре пригрозили, что оставляют за собой право ответить на атаку Ирана.
«Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, эквивалентным характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, в соответствии с международным правом», — сказал представитель министра иностранных дел страны Маджед Аль-Ансари.
Он призвал к «немедленному прекращению всех военных действий и возвращению к столу переговоров и диалогу».
Ранее сообщалось, что МИД Великобритании посоветовал гражданам не путешествовать в ОАЭ и Катар на фоне ожидания иранского удара. Также стало известно, что Катар закрыл свое воздушное пространство как меру пресечения из-за угроз со стороны Ирана.
Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.