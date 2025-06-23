Небо над Дохой осветилось во время ракетных обстрелов Ирана

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Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе Аль-Удейд.

Об этом сообщает издание Axios.

Аль-Удейд — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

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«Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как и количество бомб, использованных США при атаке на ядерные объекты Ирана», говорится в заявлении секретариата высшего совета национальной безопасности Ирана, опубликованном агентством IRNA

По данным Ynet, Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по американской базе в Ираке. Военные источники сообщили агентству Reuters, что на авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке была активирована система противовоздушной обороны.

По информации Clash Report, Иран заранее сообщил об атаках на базы в Катаре, чтобы минимизировать потери. В СМИ предполагают, что база была фактически пуста.

Реакция Трампа

Как передает CNN, США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана в направлении военных объектов США в Катаре и Ираке.

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По словам представителя Белого дома, министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате Белого дома.

Sky News уточняет, что Дональд Трамп также сейчас находится в ситуационной комнате со своей командой и решает, как реагировать на дерзкие удары Тегерана.

Реакция Катара

Министерство обороны Катара в свою очередь заявило, что его средства противовоздушной обороны перехватили ракетный удар, направленный на авиабазу Аль-Удейд, добавив, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Также в Катаре пригрозили, что оставляют за собой право ответить на атаку Ирана.

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«Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, эквивалентным характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, в соответствии с международным правом», — сказал представитель министра иностранных дел страны Маджед Аль-Ансари.

Он призвал к «немедленному прекращению всех военных действий и возвращению к столу переговоров и диалогу».

Дата публикации 19:59, 23.06.25 Количество просмотров 27 Иран атаковал американскую базу в Катаре

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании посоветовал гражданам не путешествовать в ОАЭ и Катар на фоне ожидания иранского удара. Также стало известно, что Катар закрыл свое воздушное пространство как меру пресечения из-за угроз со стороны Ирана.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.

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