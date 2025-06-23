В Киеве расцвели кактусы: превращается ли столица в пустыню

В Киеве зацвели кактусы. Фото: телеграм-канал "Жизнь. Оболонь. Киев"

Реклама

В Киеве возле одной из многоэтажек на Оболони заметили необычную клумбу — там расцвели кактусы. Местные жители бережно ухаживают за этими экзотическими растениями, и сейчас они радуют глаз яркими желтыми цветами.

В Сети уже шутят, что Киев постепенно превращается в пустыню, ведь во дворах домов уже растут кактусы.

ТСН.ua обратился к экологу Александру Соколенко, чтобы выяснить, откуда взялись эти растения и что в них необычного.

Морозостойкий вид, любящий холод

По словам эколога, этот вид кактуса называется опунция распростертая. Он может расти в Украине, поскольку является морозостойким. Родиной опунции является Северная Америка, в частности пустынные регионы Мексики.

Реклама

«У себя на родине опунция растет в довольно прохладной среде. Этот вид кактуса адаптировался как к холодной погоде ночью, так и к жаре днем. Именно поэтому опунция растет даже в регионах, где зимой температура воздуха еще ниже, чем в Украине, например, в Канаде. По моим наблюдениям, опунция легко выдерживает морозы до 30 градусов на открытом грунте», — рассказывает Александр Соколенко.

Как кактусы попали в Украину?

Александр Соколенко объясняет, что этот вид, как и ряд других растений, был завезен в Украину людьми.

«Распространение этого вида кактуса началось, когда развалился СССР — люди начали больше путешествовать по миру и привозить в Украину разные растения. Открытые границы ускорили миграцию растений, в частности, к нам начали попадать различные инвазионные виды, которые раньше здесь не росли», — говорит эколог.

По его наблюдениям, первые значительные популяции опунции появились в 1990-х годах в Крыму. Хотя специалист не исключает, что кактусы там могли появиться и раньше, но заметное распространение началось именно в 90-е.

Реклама

«Затем опунция „расползлась“ на север Херсонщины, в Одесскую, Николаевскую области. А за последние 15 лет этот вид кактуса стал присутствовать по всей территории Украины. То есть люди, которые приезжали в Крым, развозили растение по своим регионам. Таким образом, благодаря людям, кактус мигрирует», — отмечает эколог.

Кактусы на клумбах Киева и даже в лесах

По словам Соколенко, опунция хорошо растет в наших условиях, поэтому неудивительно, что на столичной Оболони сейчас цветут кактусы на клумбе.

«Интересно, что этот вид кактуса очень хорошо растет в дикой природе, в частности на территории Национального парка Голосеевский. Есть участок, где популяция опунции уже много лет цветет, плодоносит и дает семена. Хотя откуда она там взялась — никто точно не знает. Интересно, что популяция этого вида кактуса расширяется. Растение прекрасно себя чувствует именно в сосновом лесу, где есть подкисленная почва», — рассказывает Александр Соколенко.

Кактусы в Киеве. Фото: телеграм-канал «Жизнь. Оболонь. Киев»

Кактус, которым можно перекусить

Эколог добавляет, что все части растения съедобны — как стебли, так и плоды.

Реклама

«Опунцию можно есть, но есть одно предостережение — колючки. В любом случае от них растение надо очищать перед употреблением. Обычно, в кулинарии используют именно плоды опунции. Когда кактус отцветает, появляются плоды — фиолетового или синего цвета, чем-то похожие на небольшую сливу. Они имеют много семян, но вкусные для потребления», — рассказывает эколог.

Опасные колючки и погодные прихоти

Эколог объясняет, что покупая опунцию для посадки, нужно быть очень осторожными, ведь все опунции имеют мелкие колючки, которые при прикосновении отрываются от растения и застревают в коже. Поэтому высаживать их лучше в грубых перчатках, потому что мелкие колючки очень трудно потом вынимать из кожи.

Александр Соколенко добавляет, что этот кактус может расти и в горшке в квартире, но там ему будет хуже, ведь растение нуждается в ярком освещении — если ему будет не хватать солнца, то оно не будет цвести. Опунция требовательна: она требует холодной, солнечной и сухой зимы, а в квартире создать такие условия достаточно сложно.

«Зимой на солнечном свете у опунции завязываются цветы, поэтому если зимой для нее не обеспечить холод и яркое освещение, то летом растение вряд ли зацветет. На клумбе условия для нее идеальные. Конечно, если не будет влажной зимы, когда на улице +2 и постоянно идет снег или дождь, высокая влажность. Это очень опасно — кактус может сгнивать. Ему лучше мороз до минус 5 и солнце», — замечает Александр Соколенко.

Реклама

Киев превращается в Мексику?

На вопрос, превращается ли Киев в Мексику, если на улицах города уже цветут кактусы, эколог ответил:

«Любое растение, которое завезено в Украину или Киев, приносит свой колорит в наш ландшафт. Например, горькокаштаны, которые сейчас растут по всему Киеву. Трудно поверить, что еще в XIX веке на территории города их вообще не было. Этот вид каштана был завезен, и сейчас растет по всей Украине. Или белая акация — робиния — это тоже инвазивный вид, но растет везде. У нас на самом деле очень много растений, которые раньше здесь никогда не росли, но адаптировались и стали „своими“, — отмечает Соколенко.

Во дворах Киева растут даже бананы

Кстати, в Киеве уже много лет растут бананы, но именно морозостойкие виды. Эколог подчеркивает, что бананы адаптировались к нашим условиям именно из-за изменения климата.

«У нас температура выросла, и бананы стало возможным выращивать по всей территории Украины — это все последствия изменения климата. Потому что еще 40-50 лет назад бананы выращивали только на южном берегу Крыма, а сейчас это можно делать практически везде», — объясняет Александр Соколенко.

Реклама