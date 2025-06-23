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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — що про нього відомо

Уражено важливий об’єкт російських загарбників — нафтобазу „Атлас“, що в Ростовській області Росії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — що про нього відомо

Уражено російський комбінат "Атлас"

В межах зниження наступальних спроможностей противника в ніч проти 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали ураження по комбінату «Атлас», що в Ростовській області (РФ).

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, задіяних у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

«Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу», — йдеться у повідомленні.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, Україна вдарила балістикою по РФ. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, нова українська ракета здатна розвивати надзвукову швидкість і несе вибухівку потужністю, вдвічі більшою за ATACMS.

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