- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3310
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — що про нього відомо
Уражено важливий об’єкт російських загарбників — нафтобазу „Атлас“, що в Ростовській області Росії.
В межах зниження наступальних спроможностей противника в ніч проти 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали ураження по комбінату «Атлас», що в Ростовській області (РФ).
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначили в Генштабі, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, задіяних у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
«Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу», — йдеться у повідомленні.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Нагадаємо, Україна вдарила балістикою по РФ. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, нова українська ракета здатна розвивати надзвукову швидкість і несе вибухівку потужністю, вдвічі більшою за ATACMS.