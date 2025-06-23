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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп поставив Медведєва на місце після слів про ядерну зброю

У своєму дописі Трамп поставив під сумнів адекватність такої риторики та фактично назвав Путіна головним у російській владі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який натякнув на можливість передавання ядерної зброї Ірану.

У своєму дописі Трамп поставив під сумнів адекватність такої риторики та фактично назвав Путіна головним у російській владі.

Трамп прокоментував слова Медведєва. / © Скріншот

Трамп прокоментував слова Медведєва. / © Скріншот

“Я чув, як колишній президент Медведєв з Росії так ненавмисно кидає слово на “букву Я” (ядерне!) і каже, що він та інші країни збираються передати Ірану ядерні боєголовки. Він справді це сказав чи мені просто здалося? Якщо він дійсно це сказав і це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені”, — написав Трамп.

Він наголосив, що “слово на “букву Я”” не можна вживати так легковажно, особливо в контексті міжнародної безпеки.

“Вважаю, саме тому Путін — бос”, — додав президент США, натякаючи, що Медведєв не діє самостійно.

Нагадаємо, у Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану. МЗС РФ заявило про кричуще порушення міжнародного права, а заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Дональда Трампа у розв’язанні нової війни.

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