Кіт Келлог провів переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком

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Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком, під час яких обговорювались ключові міжнародні питання, включаючи війну в Україні та дипломатичні зусилля Дональда Трампа з припинення конфлікту.

Про це повідомив сам Келлог в соцмережі X.

Він зазначив, що візит американської делегації до Мінська містив зустрічі з Лукашенком і його оточенням.

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Заступник спецпредставника Джон Коул вів переговори щодо розвитку двосторонніх відносин між США і Білоруссю. Одним із результатів діалогу стало досягнення домовленості про звільнення 14 політичних в’язнів із шести різних країн, включно з Японією та Польщею.

«Я підняв питання російсько-української війни та пояснив, що президент Трамп активно працює над зупиненням бойових дій і прагне припинити кровопролиття. Його мета — досягти миру через силу», — заявив Келлог.

Що відомо про візит Келлога до Мінська

Нагадаємо, 21 червня Келлог здійснив офіційний візит до Білорусі, де зустрівся з Лукашенком. За даними західних ЗМІ, під час переговорів він намагався отримати підтримку білоруської сторони щодо мирної угоди між Києвом і Москвою. Проте наголошується, що американська делегація не мала на меті послабити союз Білорусі з Росією.

Як повідомлялося, в Офісі президента, а саме, Михайло Подоляк мету візиту Келлога пояснює тим, що американський політик шукає можливості розширити діалогове вікно з РФ.

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Тим часом стало відомо, що у Білорусі відбудуться масштабні навчання ППО та авіації з імітаційними ударами по наземних об’єктах та маневри з евакуації й підтримки пілотів.

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