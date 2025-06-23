Келлог рассказал о встрече с Лукашенко — о чем говорили

Кот Келлог провел переговоры с белорусским руководителем Александром Лукашенко

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Специальный представитель президента США Кит Келлог провел переговоры с белорусским руководителем Александром Лукашенко, в ходе которых обсуждались ключевые международные вопросы, включая войну в Украине и дипломатические усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта.

Об этом сообщил сам Келлог в соцсети X.

Он отметил, что визит американской делегации в Минск содержал встречи с Лукашенко и его окружением.

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Заместитель спецпредставителя Джон Коул вел переговоры по развитию двусторонних отношений между США и Белоруссией. Одним из результатов диалога стало достижение договоренности об освобождении 14 политических заключенных из шести разных стран, включая Японию и Польшу.

«Я поднял вопрос российско-украинской войны и объяснил, что президент Трамп активно работает над остановкой боевых действий и стремится прекратить кровопролитие. Его цель — достичь мира через силу», — заявил Келлог.

Что известно о визите Келлога в Минск

Напомним, 21 июня Келлог совершил официальный визит в Беларусь, где встретился с Лукашенко. По данным западных СМИ, во время переговоров он пытался получить поддержку белорусской стороны по мирному соглашению между Киевом и Москвой. Однако отмечается, что американская делегация не имела целью ослабить союз Беларуси с Россией.

Как сообщалось, в Офисе президента, а именно Михаил Подоляк цель визита Келлога объясняет тем, что американский политик ищет возможности расширить диалоговое окно с РФ.

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Между тем, стало известно, что в Беларуси состоятся масштабные учения ПВО и авиации с имитационными ударами по наземным объектам и маневры по эвакуации и поддержке пилотов.

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