Трамп поставил Медведева на место после слов о ядерном оружии

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, намекнувшего на возможность передачи ядерного оружия Ирану.

В своем сообщении Трамп подверг сомнению адекватность такой риторики и фактически назвал Путина главным в российских властях.

Трамп прокомментировал слова Медведева. / © Скриншот

"Я слышал, как бывший президент Медведев из России так нечаянно бросает слово на "букву Я" (ядерное!) и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он действительно это сказал, или мне просто показалось? Если он действительно это сказал и это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне", - написал Трамп.

Реклама

Он подчеркнул, что "слово на "букву Я"" нельзя употреблять так легкомысленно, особенно в контексте международной безопасности.

"Считаю, именно поэтому Путин - босс", - добавил президент США, намекая, что Медведев бездействует самостоятельно.

Напомним, в Кремле истерически отреагировали на ночной удар США по ядерным объектам Ирана. МИД РФ заявил о вопиющем нарушении международного права, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Дональда Трампа в развязывании новой войны.