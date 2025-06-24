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- Укрaїнa
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Росія атакує Україну БпЛА: напрямок ворожих цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 24 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Ворожі БпЛА південніше Києва, курс західний;
Нові групи БпЛА на Сумщині курс західний.
Раніше повідомлялося, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.
Ми раніше інформували, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди» мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.