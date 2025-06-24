ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок ворожих цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 24 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • Ворожі БпЛА південніше Києва, курс західний;

  • Нові групи БпЛА на Сумщині курс західний.

Раніше повідомлялося, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.

Ми раніше інформували, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди» мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie