- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
На Сумщині російські безпілотники поранили вагітну жінку та дітей
Ворожі безпілотники атакували Сумщину, призвівши до жертв та пошкоджень. У Путивльській громаді четверо людей звернулися по медичну допомогу, а в Краснопільській громаді поранено місцевого мешканця.
Внаслідок ворожих атак БПЛА на Сумщині є постраждалі та руйнування.
Про це повідомляє Олег Григоров, начальник Сумської ОВА.
У Путивльській громаді, за попередньою інформацією, четверо людей звернулися за медичною допомогою після удару безпілотника. Пошкоджено прилеглі будівлі та автомобіль.
«Постраждали четверо людей: хлопець і дівчина по 18 років, а також двоє дітей — хлопці 16 та 6 років. Всім надано медичну допомогу. На місці працюють поліцейські, які фіксують руйнування будівель, пошкодження автомобілів та допомагають іншим службам у ліквідації наслідків обстрілу», — уточнили у Поліції Сумської області.
У Краснопільській громаді російський дрон атакував село. Внаслідок удару поранення отримав 68-річний місцевий мешканець.
Раніше повідомлялося, росіяни атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано. Відомо про двох загиблих. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад.