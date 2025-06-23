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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
93
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1 хв

На Сумщині російські безпілотники поранили вагітну жінку та дітей

Ворожі безпілотники атакували Сумщину, призвівши до жертв та пошкоджень. У Путивльській громаді четверо людей звернулися по медичну допомогу, а в Краснопільській громаді поранено місцевого мешканця.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Російські БПЛА атакували Сумщину

Російські БПЛА атакували Сумщину / © Національна поліція України

Внаслідок ворожих атак БПЛА на Сумщині є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє Олег Григоров, начальник Сумської ОВА.

У Путивльській громаді, за попередньою інформацією, четверо людей звернулися за медичною допомогою після удару безпілотника. Пошкоджено прилеглі будівлі та автомобіль.

«Постраждали четверо людей: хлопець і дівчина по 18 років, а також двоє дітей — хлопці 16 та 6 років. Всім надано медичну допомогу. На місці працюють поліцейські, які фіксують руйнування будівель, пошкодження автомобілів та допомагають іншим службам у ліквідації наслідків обстрілу», — уточнили у Поліції Сумської області.

У Краснопільській громаді російський дрон атакував село. Внаслідок удару поранення отримав 68-річний місцевий мешканець.

Раніше повідомлялося, росіяни атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано. Відомо про двох загиблих. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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