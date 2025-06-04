РФ атакувала Сумщину: куди влучили 12 дронів (фото)

Пожежа на заводі внаслідок атаки по Сумщині 4 червня / © Сумська ОВА

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Російська армія у ніч проти 4 червня атакувала Лебединську громаду Сумської області. Ворог влучив по заводу із виробництва біоетанолу.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, унаслідок атаки на Лебединську громаду є влучання 12 безпілотників. Вони поцілили по підприємству у селі громади — заводу з виробництва біоетанолу.

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Внаслідок ударів виникла пожежа. Були пошкоджені цистерни, стався розлив патоки.

Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Минулося без постраждалих.

«Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються», — додали в ОВА.

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Пожежа на заводі на Сумщині після російської атаки / © Сумська ОВА

Розлив патоки на заводі в Сумській області внаслідок російської атаки / © Сумська ОВА

Нагадаємо, 3 червня російські війська обстріляли Суми з реактивних систем залпового вогню. Один зі снарядів влучив у жваву дорогу просто під час руху авто. Через атаку загинули четверо людей, ще 28 — постраждали. Троє з постраждалих — діти.

За повідомленням ОВА, через удар по Сумах були пошкоджені багатоквартирні будинки, приватний, нежитлові приміщення, будівлі медзакладу, автомобілі.