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РФ атаковала Сумщину: куда попали 12 дронов (фото)
Ночная атака на Сумщину оставила поврежденными около 10 частных домов и завод, где продолжается ликвидация последствий пожара.
Российская армия в ночь на 4 июня атаковала Лебединскую громаду Сумской области. Враг попал по заводу по производству биоэтанола.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
По предварительным данным, в результате атаки на Лебединскую громаду есть попадание 12 беспилотников. Они попали по предприятию в селе громады — заводу по производству биоэтанола.
В результате ударов возник пожар, были повреждены цистерны, произошел разлив патоки.
Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов.
Обошлось без пострадавших.
«Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются», — добавили в ОВА.
Напомним, 3 июня российские войска обстреляли Сумы из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал в оживленную дорогу прямо во время движения авто. Из-за атаки погибли четыре человека, еще 28 — пострадали. Трое из пострадавших — дети.
По сообщению ОВА, из-за удара по Сумах были повреждены многоквартирные дома, частный, нежилые помещения, здания медучреждения, автомобили.