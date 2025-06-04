РФ атаковала Сумщину: куда попали 12 дронов (фото)

Пожар на заводе в результате атаки по Сумской области 4 июня / © Сумская ОВА

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Российская армия в ночь на 4 июня атаковала Лебединскую громаду Сумской области. Враг попал по заводу по производству биоэтанола.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По предварительным данным, в результате атаки на Лебединскую громаду есть попадание 12 беспилотников. Они попали по предприятию в селе громады — заводу по производству биоэтанола.

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В результате ударов возник пожар, были повреждены цистерны, произошел разлив патоки.

Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов.

Обошлось без пострадавших.

«Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются», — добавили в ОВА.

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Пожар на заводе в Сумской области после российской атаки / © Сумская ОВА

Разлив патоки на заводе в Сумской области в результате российской атаки / © Сумская ОВА

Напомним, 3 июня российские войска обстреляли Сумы из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал в оживленную дорогу прямо во время движения авто. Из-за атаки погибли четыре человека, еще 28 — пострадали. Трое из пострадавших — дети.

По сообщению ОВА, из-за удара по Сумах были повреждены многоквартирные дома, частный, нежилые помещения, здания медучреждения, автомобили.