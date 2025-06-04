Не выбрасывайте стебли клубники: как получить максимум пользы от ягод

Клубника

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Привыкли обрывать хвостики клубники и сразу их выбрасывать? Зря! Ученые доказали, что эта «ненужная» зелень — настоящая витаминная бомба.

Об этом сообщило издание fajnyogrod.pl.

Согласно новому исследованию, стебли клубники — это не отходы, а настоящий концентрат полезных веществ. Они содержат антиоксиданты, такие как эллаговая и хлорогеновая кислоты, а также катехин, рутин, омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е. Особенно ценными являются бета-каротин и лютеин — соединения, которые поддерживают здоровье глаз и защищают сетчатку от вредного воздействия экранов.

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Ученые отмечают: добавление стеблей в повседневный рацион помогает укрепить иммунитет, улучшить зрение и снизить уровень воспаления в организме. Их можно добавлять в смузи, соки, сушить для чаев или готовить песто — необычный соус с зелеными кончиками ягод, орехами, оливковым маслом и специями.

Так что в следующий раз, когда будете готовить клубничный десерт, не спешите избавляться от «зеленого сокровища»!

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