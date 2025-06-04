Не викидайте стебла полуниці: як отримати максимум користі від ягід

Полуниця

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Звикли обривати хвостики полуниці й одразу їх викидати? Дарма! Науковці довели, що ця «непотрібна» зелень — справжня вітамінна бомба.

Про це повідомило видання fajnyogrod.pl.

Згідно з новим дослідженням, стебла полуниці — це не відходи, а справжній концентрат корисних речовин. Вони містять антиоксиданти, такі як елагова та хлорогенова кислоти, а також катехін, рутин, омега-3 жирні кислоти, вітаміни С та Е. Особливо цінними є бета-каротин і лютеїн — сполуки, які підтримують здоров’я очей і захищають сітківку від шкідливого впливу екранів.

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Вчені наголошують: додавання стебел до повсякденного раціону допомагає зміцнити імунітет, покращити зір та знизити рівень запалення в організмі. Їх можна додавати у смузі, соки, сушити для чаїв або готувати песто — незвичайний соус із зеленими кінчиками ягід, горіхами, оливковою олією та спеціями.

Так що наступного разу, коли готуватимете полуничний десерт, не поспішайте позбавлятися «зеленого скарбу»!

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