ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Не викидайте стебла полуниці: як отримати максимум користі від ягід

Полуничні стебла — не відходи, а джерело вітамінів. Ось як їх правильно використовувати.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Полуниця

Полуниця

Звикли обривати хвостики полуниці й одразу їх викидати? Дарма! Науковці довели, що ця «непотрібна» зелень — справжня вітамінна бомба.

Про це повідомило видання fajnyogrod.pl.

Згідно з новим дослідженням, стебла полуниці — це не відходи, а справжній концентрат корисних речовин. Вони містять антиоксиданти, такі як елагова та хлорогенова кислоти, а також катехін, рутин, омега-3 жирні кислоти, вітаміни С та Е. Особливо цінними є бета-каротин і лютеїн — сполуки, які підтримують здоров’я очей і захищають сітківку від шкідливого впливу екранів.

Вчені наголошують: додавання стебел до повсякденного раціону допомагає зміцнити імунітет, покращити зір та знизити рівень запалення в організмі. Їх можна додавати у смузі, соки, сушити для чаїв або готувати песто — незвичайний соус із зеленими кінчиками ягід, горіхами, оливковою олією та спеціями.

Так що наступного разу, коли готуватимете полуничний десерт, не поспішайте позбавлятися «зеленого скарбу»!

Раніше ми повідомляли, як боротися з буряковою нематодою на городі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie