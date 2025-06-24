Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на водное прекращение огня.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Политик заявил, что стороны согласились прекратить огонь через шесть часов после того, как они закончат все текущие операции.

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«Приветствую всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и окончательное (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!» — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что Иран должен первым начать вводить режим прекращения огня между сторонами.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане.

Мы ранее информировали, что 23 июня Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе «Аль-Удейд».

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