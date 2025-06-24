В Ірані прокоментували заяву Трамп про припинення вогню з Ізраїлем

Прапор Ірану / © Reuters

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Іраном та Ізраїлем немає жодної офіційної домовленості про припинення вогню.

Про це він написав у своїй публікації на платформі X, інформує CNN.

«Станом на зараз, жодної угоди про припинення вогню чи зупинку військових дій не існує», — наголосив Арагчі.

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При цьому він уточнив, що Іран не має наміру продовжувати удари у відповідь, якщо Ізраїль припинить свої дії до 4:00 за тегеранським часом.

«Як Іран неодноразово заявляв: саме Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки», — підкреслив міністр.

Арагчі також додав, що «остаточне рішення щодо припинення військових дій буде ухвалено пізніше».

За кілька хвилин після першої заяви Арагчі опублікував нове повідомлення, в якому підтвердив завершення дій іранських сил: «Військові операції наших могутніх Збройних сил у відповідь на агресію Ізраїлю тривали до останньої хвилини — до четвертої години ранку. Разом з усім іранським народом я дякую нашим хоробрим Збройним силам, які залишаються готовими захищати нашу дороговказну країну до останньої краплі крові й відповідали на будь-яку атаку ворога до самої останньої миті», — заявив глава МЗС Ірану.

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Заява з’явилася на тлі повідомлення президента США Дональда Трампа про те, що Ізраїль та Іран нібито погодили припинення вогню. За словами Трампа, режим тиші мав початися через 6 годин після завершення бойових операцій і тривати 12 годин.

Раніше повідомлялося, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Ми раніше інформували, що 23 червня Іран випустив 6 ракет по розташованій у Катарі американській базі Аль-Удейд.