Астрологічний прогноз на 24 червня

Латаття / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які розпочаті цього дня справи та ухвалені важливі рішення.

Символ дня: латаття.

Реклама

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: фіолетовий — символізує духовність, творчість та містику.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно контролювати артеріальний тиск та берегти зір — менше сидіти за комп’ютером та читати за поганого освітлення.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м’яса та злаків, і включити до раціону більше овочів та фруктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: не можна рвати квіти, проводити обрізання чагарників та спилювати дерева — навіть старі та засохлі.

Магія та містика дня: можна працювати зі своїм астральним тілом та опрацьовувати карму.

Сни дня: сни цієї ночі несуть важливу інформацію.

Табу дня: не можна нічого руйнувати: навіть якщо йдеться про розчищення майданчика для будівництва нового, потрібно перенести цей процес на пару днів.

Реклама

Цитата дня: «Всесвіт не поспішає, і ніколи не помиляється — він виводить тих, хто заважав, і приводить тих, хто потрібний» (Будда).

Читайте також: