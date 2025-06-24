Астрологический прогноз на 24 июня

Кувшинка / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начатые в этот день дела и принятые важные решения.

Символ дня: кувшинка.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: фиолетовый — символизирует духовность, творчество и мистику.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

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За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо контролировать артериальное давление и беречь зрение — меньше сидеть за компьютером и читать при плохом освещении.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и злаков, и включить в рацион больше овощей и фруктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: нельзя рвать цветы, проводить обрезку кустарников и спиливать деревья — даже старые и засохшие.

Магия и мистика дня: можно работать со своим астральным телом и прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию.

Табу дня: нельзя ничего разрушать, даже если речь идет о расчистке площадки для «строительства» нового — нужно перенести этот процесс на пару дней.

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Цитата дня: «Вселенная не спешит, и никогда не ошибается — она уводит тех, кто мешал, и приводит тех, кто нужен» (Будда).

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