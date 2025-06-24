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Астрологический прогноз на 24 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начатые в этот день дела и принятые важные решения.
Символ дня: кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: фиолетовый — символизирует духовность, творчество и мистику.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо контролировать артериальное давление и беречь зрение — меньше сидеть за компьютером и читать при плохом освещении.
Питание дня: нужно отказаться от мяса и злаков, и включить в рацион больше овощей и фруктов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя рвать цветы, проводить обрезку кустарников и спиливать деревья — даже старые и засохшие.
Магия и мистика дня: можно работать со своим астральным телом и прорабатывать карму.
Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию.
Табу дня: нельзя ничего разрушать, даже если речь идет о расчистке площадки для «строительства» нового — нужно перенести этот процесс на пару дней.
Цитата дня: «Вселенная не спешит, и никогда не ошибается — она уводит тех, кто мешал, и приводит тех, кто нужен» (Будда).
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