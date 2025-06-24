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Путин боится двух вариантов разрешения ситуации с Ираном — израильский эксперт
Россия пытается вернуться к форматам переговоров между США и Ираном, позволяющим контролировать ядерную программу Тегерана через внешние силы.
Диктатор Путин может стремиться к восстановлению дипломатической модели, которая позволяла контролировать иранскую ядерную программу через посредника.
Такое мнение высказал в эфире Эспрессо профессор политических наук университета имени Бар-Илана (Израиль) Зеев Ханин.
«Москва стремится к бесконечным переговорам между США и Ираном, как это было раньше. Американцы пытаются найти компромисс, оказывать давление. Некоторые считали, что израильский удар был формой давления, но эффект превзошел ожидания.
По его словам, с точки зрения Москвы, этот длительный переговорный процесс может начаться с той точки, на которой он был прерван. Есть два сценария, которые Россия считает неприемлемыми для себя.
Первый — подписание соглашения между США и Ираном на условиях, выгодных США и Израилю. Для Москвы это очень отрицательный вариант. Второй — полное уничтожение Ирана. Россию не устраивает ни один, ни другой вариант», — объяснил он.
Профессор также напомнил, что перед началом израильской атаки Иран и США почти достигли согласия.
«Раньше это считалось инсайдерской информацией, но ее уже не раз публиковали. Иранская сторона сначала выдвигала завышенные требования, но впоследствии пошла на компромисс. В определенных условиях они были готовы к соглашению.
Соглашение, устраивавшее и Иран, и США, предусматривало, что Иран сохранит возможность обогащать уран, то есть его не будут лишать ядерной программы. Но контроль над ней, а также над предоставлением и возвратом ядерных материалов должен был перейти к третьей стороне. Это могла быть либо Россия, либо Франция — обе страны имеют соответствующие технологии.
Управлять процессом должен был внешний орган — и это не МАГАТЭ. Планировалось создать консорциум из представителей заинтересованных сторон. Это не очень устраивало Израиль, но стороны почти достигли согласия», — рассказал эксперт.
По словам Ханина, 15 июня должна была состояться встреча в Омане, однако ее отменили из-за смены иранской переговорной команды. Она предложила новые условия, которые США сочли неприемлемыми. В ответ Дональд Трамп отказался от дальнейших переговоров.
«Он заявил, что снимает свои требования и ограничения, мол, „делайте, что хотите“, потому что с предыдущей делегацией договоренности больше невозможны», — отметил профессор.
Он подытожил, что сейчас Путин может обсуждать с Ираном только вариант возвращения к старой схеме, если Тегеран действительно заинтересован в прекращении военных действий.
«А Россия в этом безусловно заинтересована. Обратите внимание, как изменился фокус на российских телеканалах: если раньше Иран изображали как страну из ада, то теперь — не таким уж плохим», — добавил Ханин.
Ранее сообщалось, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане.
Мы ранее информировали, что 23 июня Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе «Аль-Удейд».