Іран тимчасово призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

Прапор МАГАТЕ / © МАГАТЕ

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Іран оголосив про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Відповідну заяву зробив представник парламентської комісії з нацбезпеки Ебрахім Резаї, передає Reuters.

«Іранський парламентський комітет схвалив генеральний план із призупинення співпраці з МАГАТЕ», — йдеться в офіційному повідомленні.

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Законодавці Ірану підтримали загальні принципи законопроєкту, що передбачає повне припинення взаємодії з МАГАТЕ, зокрема щодо допуску інспекцій і подання звітності. Як зазначив Резаї, співпраця з агентством буде відновлена лише після гарантій безпеки іранських ядерних об’єктів.

«Доти, доки не буде гарантовано безпеки ядерних об’єктів Ірану, дозвіл інспекцій і подання звітів буде призупинено», — заявив представник комітету.

Документ ще має пройти розгляд і голосування на пленарному засіданні парламенту Ірану.

Це рішення стало реакцією на останню заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який закликав Тегеран повідомляти агентству про будь-яке переміщення ядерних матеріалів усередині країни.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував іранські удари по американській авіабазі в Катарі, назвавши їх «слабкою реакцією» та подякувавши Тегерану за попередження, яке дозволило уникнути жертв.

Ми раніше інформували, що під час візиту до Москви іранський міністр закордонних справ передав Путіну листа від аятоли Алі Хаменеї, в якому йдеться про прохання допомогти.