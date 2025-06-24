РФ обстріляла Сумщину / © MIL.IN.UA

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У ніч на 24 червня російські війська атакували Верхньосироватську громаду Сумської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив у соцмережах голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками — саме тоді, коли люди спали», — зазначив він.

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За попередніми даними, є постраждалі. Масований удар було завдано по житловому сектору. Внаслідок влучання почалася пожежа, зафіксовані руйнування.

Голова ОВА додав, що всі відповідні служби працюють на місці, людям надається допомога.

«Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки», — підкреслив Григоров.

Він також закликав мешканців Сумщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до відбою.

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Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 24 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.