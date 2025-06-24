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У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов
У ніч проти 24 червня під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.
У Харкові в ніч проти 24 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
«Харків атакований ворожим БПЛА, у місті пролунав вибух — деталі зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотник.
Пізніше Терехов повідомив, що в місті пролунав ще один вибух.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «приліт» стався в Немишлянському районі Харкова.
Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 червня російські війська атакували Верхньосироватську громаду Сумської області ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.