ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов

У ніч проти 24 червня під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Харкові

Вибухи пролунали у Харкові / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 24 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«Харків атакований ворожим БПЛА, у місті пролунав вибух — деталі зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотник.

Пізніше Терехов повідомив, що в місті пролунав ще один вибух.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «приліт» стався в Немишлянському районі Харкова.

Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 червня російські війська атакували Верхньосироватську громаду Сумської області ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie