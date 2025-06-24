Взрывы раздались в Харькове / © Associated Press

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В Харькове в ночь на 24 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«Харьков атакован вражеским БПЛА, в городе раздался взрыв — детали выясняем», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в воздухе еще может быть беспилотник.

Позже Терехов сообщил, что в городе раздался еще один взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» произошел в Немышлянском районе Харькова.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня российские войска атаковали Верхнесыворотскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.