Щоб в оселі не було спекотно: ці бабусині методі чудово працюють

Літо — це не тільки пора овочів та фруктів, але ще й час, коли температура повітря сильно підвищується. Як зробити, щоб в оселі було прохолодно в спеку навіть без вентилятора чи кондиціонера? Відповідь на це запитання добре знали наші бабусі й дідусі.

Насамперед що потрібно зробити в оселі, щоб було не так спекотно — це спробувати уникати потрапляння прямих сонячних променів до кімнат. В цьому вам можуть допомогти жалюзі, які слугують не лише як білий декор, але й як захист від спеки.

Ще одним чудовим варіантом стануть штори з натурального льону. Вони повинні бути білими. Такий декор без проблем впишеться в стиль будь-якої кімнати, а ще допоможе захиститися від сонця.

Також спеціалісти радять прибрати на літо килими. Хоча це може здатися дивною думкою, але килими в приміщеннях — це не лише м'яка поверхня, але й додаткові тепло і пил. Без них вам буде набагато простіше насолодитися приємною прохолодою.

Не менш важливо додатково зволожувати кімнати. Цей метод вже неодноразово доводив свою ефективність. Волога, кажуть фахівці, допомагає зменшити температуру в приміщенні на 2-3 градуси. Втім, тут слід бути вкрай обережними, адже через надмірну вологу і тепло в кімнаті може з'явитися пліснява.

Щоб охолодити оселю, можна використовувати і звичайні пляшки з водою. Щоправда, перед використанням їх краще заморозити, а потім вже розставити по всій квартирі. Хоча ефект буде зовсім маленьким, але ви відчуєте різницю.

Остання порада може здатися дивною, але, коли в приміщенні спекотно, спробуйте закрити всі вікна і двері. Насправді, на вулиці в цю пору спекотніше, аніж у вашій домівці, тому тепло додатково заходить і в кожне приміщення. Провітрювати, звичайно, потрібно, але робити це можна вранці і ввечері, поки температура повітря не така висока.

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