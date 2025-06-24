Експерт спростував чутки про зниження ефективності української ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

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У мережі почали ширитися чутки про начебто зниження ефективності роботи протиповітряної оборони, після чергової масованої атаки з боку РФ.

Це спростував в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко.

«Щодо чуток про те, що падає ефективність протиповітряної оборони, то навпаки ситуація не дуже зрозуміла», — зазначив він.

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Романенко навів конкретні цифри останніх атак дронами-камікадзе «Шахед». Зокрема, під час удару 1 червня росіяни запустили 472 безпілотники, з яких 210 було збито, а ще 172 втрачено локаційно. Це означає, що загальна ефективність ППО сягала 81%.

«2–3 червня — 65 і 64 „Шахеди“, далі — наступний масований наліт: 407 дронів, ефективність — 90,5%, 9 червня — 479 „Шахедів“, ефективність — 96%. Сьогоднішній — 352 дрони, ефективність — 96%», — додав експерт.

Щодо ракет, Романенко зазначив, що під час останньої атаки Росія запустила 11 «Іскандерів», з яких було збито або втрачено локаційно 10 — тобто понад 90%.

«А з запущених крилатих „Іскандерів“ збили всі п’ять — це 100%. Так де тут падіння ефективності протиповітряної охорони?» — підкреслив він.

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Раніше повідомлялося, що у Повітряному командуванні «Захід» створюють підрозділи зенітних дронів, які повинні значно посилити ефективність ППО.

Ми раніше інформували, що начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому навіть збиті ракети спричиняють серйозні руйнування.