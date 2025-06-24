Іран знову атакував Ізраїль ракетами: є загиблі

Ізраїль. / © Associated Press

Реклама

Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що незабаром набуде чинності припинення вогню, Іран здійснив новий ракетний обстріл території Ізраїлю 24 червня.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише Sky News.

Зазначається, що у кількох районах завили сирени, а громадянам радили перейти до укриттів. Пізніше над Тель-Авівом було чути вибухи.

Реклама

“У кількох районах Ізраїлю залунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Наразі ВПС Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та завдавання ударів там, де це необхідно для усунення загрози”, - наголосили військові.

За даними екстрених служб, внаслідок іранського удару троє людей загинули на півдні Ізраїлю. Зазначається, що ракета влучила в житловий будинок у місті Беер-Шева. Крім того, трьох осіб шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль погодилися на повне припинення вогню. З його слів, нібито режим тиші має розпочатися через шість годин після завершення поточних бойових місій.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Іраном та Ізраїлем немає жодної офіційної домовленості про припинення вогню. Втім, з його слів, Тегеран не має наміру продовжувати удари у відповідь, якщо Ізраїль припинить свої дії до 4:00 за тегеранським часом.

Реклама

Дата публікації 19:00, 23.06.25 Кількість переглядів 137 Ізраїль підірвав ворота іранської в’язниці, в якій утримуються політв’язні