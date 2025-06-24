Вдень в Україні очікуються короткочасні дощі / © unsplash.com

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Вночі у західних, місцями північних і Вінницькій областях, 24 червня вдень в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°.

Погода на 24 червня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 24 червня очікується мінлива хмарність.

Вдень повсюди короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

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По області температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Івана Купала. Віряни святкують Різдво святого Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 190 днів.