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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Яка погода очікується 24 червня: синоптики оновили прогноз — мапа

По всій території України очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вдень в Україні очікуються короткочасні дощі

Вдень в Україні очікуються короткочасні дощі / © unsplash.com

Вночі у західних, місцями північних і Вінницькій областях, 24 червня вдень в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°.

Погода на 24 червня / © Укргідрометцентр

Погода на 24 червня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 24 червня очікується мінлива хмарність.

Вдень повсюди короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

По області температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Івана Купала. Віряни святкують Різдво святого Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 190 днів.

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