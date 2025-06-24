Магнітна буря 24 червня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

Реклама

У вітороко, 24 червня, сонячна активність помірна. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурсу meteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Реклама

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Лікарі радять задля того, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.