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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 24 червня: яка її потужність

За попередніми прогнозами, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У вітороко, 24 червня, сонячна активність помірна. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурсу meteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Лікарі радять задля того, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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