Магнитная буря 24 июня: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

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Во вторник, 24 июня, солнечная активность умеренная. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

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Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.