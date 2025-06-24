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Магнитная буря 24 июня: какая ее мощность
По предварительным прогнозам сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
Во вторник, 24 июня, солнечная активность умеренная. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.
Об этом сообщает ресурс meteoagent.
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.
Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.