У США зробили заяву про здатність Ірану створити ядерну зброю

США. / © Associated Press

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Іран втратив здатність створювати ядерну зброю. Сталося це після нещодавніх авіаударів американських військових

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляють CNN та The Guardian.

“Іран був дуже близьким до володіння ядерною зброєю. Тепер Іран не здатен її створити з тим обладнанням, яке в нього було, тому що ми його знищили”, - наголосив американський посадовець

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CNN наголошує, що Венс уникнув прямої відповіді на питання про те, чи відомо адміністрації президента Дональда Трампа, де зберігається іранський високо збагачений уран. З його слів, “це не є критичним питанням”. Адже, додав Венс, “уран поховано”.

Своєю чергою, іноземні медіа наголошують: попри заяви Трампа про повне знищення ключових ядерних об'єктів, деякі з них, зокрема один із трьох, імовірно, не були уражені найпотужнішою зброєю США. Це ставить під сумнів повну ефективність операції.

Метою удару, каже віцепрезидент США, було знищення іранської здатності збагачувати уран і унеможливити створення ядерної зброї. Цього було досягнуто, додав Венс.

Нагадаємо, минулої ночі військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан. У Пентагоні заявили, що було знищено іранську ядерну програму, тому ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни.

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Зауважимо, у відповідь Іран випустив 6 ракет по розташованій у Катарі американській базі Аль-Удейд. Це - найбільша військова база США на Близькому Сході.

Майже через добу президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню через шість годин, після того, як вони закінчать всі поточні операції. Крім того, очільник Білого дому заявив, що Тегерам має першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами.

Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 77 Іран атакував американську базу у Катарі