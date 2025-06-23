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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
470
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3 хв

Якою погодою закінчиться червень — свіжий прогноз синоптика

Після похолодання та дощів, про які попереджали синоптики, до України повернуться спекотні дні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В окремих регіонах повітря буде прогріватися до +37

В окремих регіонах повітря буде прогріватися до +37 / © Associated Press

До кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами. Найтепліша погода прогнозується у південних областях країни та на Закарпатті. Тут стовпчики термометрів можуть досягати позначок +35…+37 °С.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, яким буде кінець червня.

Понеділок, 23 червня

Вночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, вдень у Приазов’ї, Криму та на Донбасі очікуються дощі, грози, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. В інших регіонах без опадів. Вітер у західній частині змінних напрямків, в інших регіонах північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+15 °С, у південній половині +12…+17 °С; вдень +18…+23 °С, у південних та місцями західних областях +25…+30 °С.

Вівторок, 24 червня

Вночі місцями у західній частині, вдень також у північних та центральних регіонах країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 17 — 22 м/с. У південних та південно-східних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13…+18 °С, на північному сході +8…+13 °С; в денні години +20…+26 °С, у південних, центральних областях та на Закарпатті +27…+33 °С.

Середа, 25 червня

Вночі у східній частині України, вдень у північно-західних областях очікуються грозові дощі, на решті території країни без опадів. Вітер на півдні змінних напрямів, у решті областей західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +11…+17 °С, на півдні місцями до +20 °С; вдень +22…+27 °С, у південних регіонах +28…+33 °С.

Четвер, 26 червня

На більшій частині території України очікується сонячна погода без опадів. Лише вночі у північно-східних областях, вдень місцями на крайньому заході пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині вдень при грозах можливі локальні шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, вдень +23…+29 °С, на півдні та на Закарпатті повітря прогріється до +31…+36 °С.

П’ятниця, 27 червня

У західних, північних, центральних та Одеській областях очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть грозові дощі, удень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. На решті території України без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +22…+28 °С, у центральних та південних областях місцями +32…+37 °С.

Субота, 28 червня

Вночі на півночі Лівобережжя, вдень у західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень у більшості областей можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +21…+27 °С, у Криму та Приазов’ї місцями до +30 °С.

Раніше синоптики попередили про несприятливі погодні явища в Україні — 22 і 23 червня очікуються грози.

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Дата публікації
Кількість переглядів
470
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