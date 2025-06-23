Життя після смерті: що бачили ті, хто побував на тому світі (фото)

Після пережитої смерті вони більше не бояться життя / © Pixabay

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Троє людей із різних штатів США, які пережили клінічну смерть, стверджують, що отримали однакове послання з потойбіччя. Усі троє впевнені: життя на Землі — це лише сон або ілюзія, а справжній світ починається після смерті.

Про це пише Daily Mail.

Їхні розповіді дивовижно схожі між собою, хоча вони не були знайомі одне з одним. І хоча кожен мав свою унікальну історію, головна суть — одна: любов після смерті безумовна, а потойбіччя — справжній дім.

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Джойс Келлер / © Daily Mail

Письменниця та медіум Джойс Келлер із Нью-Джерсі стверджує, що пережила кілька клінічних смертей ще з дитинства. Уперше вона «померла» у віці півтора року, коли захворіла на важку ангіну. Її батько, фармацевт, не зміг збити високу температуру, і дівчинка перестала дихати. В цей момент, за її словами, вона побачила ангела, який з’явився з центру квітки на шторах біля ліжка. Ангел сказав їй: «Час іти зі мною», простягнув руку — і маленька Джойс відчула, як її свідомість залишає тіло. Вона згадує цей досвід як початок своєї подорожі за межі реального світу.

Коли їй було лише сім, вона знову мало не загинула — цього разу потонула в озері на Лонг-Айленді. Разом із сестрою вона відійшла від берега, і обидві несподівано провалилися у глибоку яму під водою. Джойс каже, що знову побачила те саме блакитне світло та знайомого ангела, який сказав, що її час ще не настав. За словами жінки, щоразу, коли вона опинялася між життям і смертю, їй казали: людське життя — це лише тимчасовий досвід, і насправді вона прийшла у цей світ, аби вчити, лікувати та допомагати іншим.

Ще одна учасниця цієї дивовижної історії — Ненсі Данісон, науковиця та в минулому — вірянка-католичка. У 1994 році вона знепритомніла під час медичного обстеження грудей через сильну алергічну реакцію на знеболювальне. У неї настала клінічна смерть, і, як вона каже, її душа вийшла з тіла. У тому стані вона не побачила Бога в традиційному вигляді, але відчула присутність потужної енергії, яку назвала Джерелом. Це Джерело, за її словами, пояснило їй, що все людське життя — ілюзія, створена для того, щоб духовні істоти могли здобувати досвід.

Ненсі Данісон / © Daily Mail

Данісон була вражена тим, що їй показали: вона — не людина в першу чергу, а духовна сутність, яка просто тимчасово жила у людському тілі. Люди, як їй пояснили, — це біологічні істоти, які існують на планеті Земля, але справжня суть кожного з нас — поза тілом, у світі, який ми називаємо потойбіччям. Там панує безумовна любов, де кожна душа приймається повністю. Після свого досвіду Данісон вирішила повернутися в тіло з місією — ділитися цим знанням і допомагати іншим не боятися смерті.

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Третій герой цієї історії — Білл Летсон, пожежник на пенсії. Його клінічна смерть сталася після звичайного грипу: йому дали препарат, який викликав у нього важку реакцію. За словами його дружини, він зненацька впав назад на ліжко, очі закотились, і його не могли повернути до життя. Але сам Білл каже, що в цей момент опинився в потойбічному просторі, де відчув потужний потік любові, радості та прийняття. Він описує той стан як «море ейфорії», де його наче обіймали тисячі голосів любові.

Білл Летсон / © Daily Mail

У цьому стані він зрозумів, що все, чим він був на Землі, — це лише роль у виставі. Він каже, що справжній Білл — це зовсім інша сутність, а людське життя — лише короткий етап у нескінченному існуванні душі. «Як я міг забути, хто я є насправді? Як я повірив у цю гру?» — згадує він свої думки у той момент.

Попри те, що кожен із них пережив різні обставини смерті, усі троє прийшли до однакового висновку: те, що ми вважаємо реальністю — не є справжнім. Земне життя — це лише тимчасовий досвід, підготовка до чогось набагато більшого. Справжнє «я» кожного з нас — це душа, яка існує в любові та світлі.

Усі троє кажуть, що більше не бояться смерті. Навпаки — вони сприймають її як повернення додому. Туди, де панує абсолютне прийняття, безумовна любов і де кожна душа — цінна. Вони радять іншим людям не боятися майбутнього, не триматися за біль та втрати, а пам’ятати: після цього життя на нас чекає справжня реальність — повна світла, добра і любові.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жінка пережила клінічну смерть на вісім хвилин і розповіла про свій надприродний досвід.