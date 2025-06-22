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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Дощі та грози, далі — потепління: коли очікувати хорошої погоди в Україні

В Україні очікується мінлива погода. Також буде потепління до +32°.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Найближчими днями в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами та грозами, що поступово зміниться на теплу та сонячну.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз по днях

  • 22 та 24 червня: На заході, півночі та в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

  • 23 червня: Східні та південно-східні регіони також можуть очікувати на короткочасні дощі та грози.

  • На решті території країни в ці дні переважно без опадів.

Температура повітря

  • Вночі: Стовпчики термометрів показуватимуть від +9° до +15°, на морському узбережжі до +17°.

  • Вдень 22 червня: Температура становитиме +19°…+24°, на півдні та південному заході країни місцями до +27°.

  • 23-24 червня: В більшості областей України, за винятком північних, очікується підвищення температури до +24°…+29°.

  • 23 червня: На Закарпатті та Прикарпатті місцями до +30°…+32°.

  • 24 червня: У південних областях також можливе підвищення до +30°…+32°.

Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви досягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні у деяких регіонах очікуються дощі, температура повітря підніметься до +27. Частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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