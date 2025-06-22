Погода в Україні / © ТСН

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Найближчими днями в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами та грозами, що поступово зміниться на теплу та сонячну.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз по днях

22 та 24 червня: На заході, півночі та в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

23 червня: Східні та південно-східні регіони також можуть очікувати на короткочасні дощі та грози.

На решті території країни в ці дні переважно без опадів.

Температура повітря

Вночі: Стовпчики термометрів показуватимуть від +9° до +15°, на морському узбережжі до +17°.

Вдень 22 червня: Температура становитиме +19°…+24°, на півдні та південному заході країни місцями до +27°.

23-24 червня: В більшості областей України, за винятком північних, очікується підвищення температури до +24°…+29°.

23 червня: На Закарпатті та Прикарпатті місцями до +30°…+32°.

24 червня: У південних областях також можливе підвищення до +30°…+32°.

Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви досягатимуть 15-20 м/с.

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Нагадаємо, сьогодні у деяких регіонах очікуються дощі, температура повітря підніметься до +27. Частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою.