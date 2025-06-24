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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 червня: кого та як вітати з іменинами

24 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 червня, день ангела

Який сьогодні, 24 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 червня

24 червня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Богдана, Івана, Костянтина, Луку, Олександра, Марію, Фаїну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві відважний, цілеспрямований. В дорослому віці стає великодушним, спокійним.

Богдан — старослов’янське ім’я, перекладається як “Богом даний”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає самовпевненим, інколи егоїстичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, товариський. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, мудрим.

Лука — давньогрецьке ім’я, перекладається як “світло”. В дитинстві самостійний, добре вчиться. В дорослому віці стає дипломатом, відкритим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає товариським, довго підшукує собі дружину.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає наївною, інколи жертовною.

Фаїна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “сяйлива”. В дитинстві допитлива, цілеспрямована. В дорослому віці стає імпульсивною, чуйною.

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі здоров’я, гармонії, добробуту й щоденної радості. Нехай життя буде світлим, як твоя душа, а кожен день дарує добрі зустрічі, щирі посмішки й натхнення.

***

Вітаю з Днем ангела! У цей особливий день бажаю, щоб твій покровитель невидимо супроводжував тебе в усіх справах і починаннях, дарував силу, терпіння та впевненість. Нехай твоє життя буде сповнене добрих звершень, щастя й Божого благословення!

***

З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе світлою дорогою, допомагає долати труднощі та дарує сили для здійснення мрій. Миру тобі, тепла й любові на кожному кроці.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хай твій небесний покровитель щодня обіймає тебе своїми крилами, береже від усього злого і надихає на добре. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди було світло, а в домі — спокій, радість і любов.

***

Сьогодні особливий день — день твого небесного імені. Нехай святий покровитель буде для тебе прикладом віри, сили й доброти. Бажаю, щоб він ніколи не залишав тебе наодинці, а твоя душа завжди прагнула світла, миру та любові. З Днем ангела!

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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