Рютте высмеял подход России к переговорам с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия до сих пор не демонстрирует серьезного подхода к мирным переговорам с Украиной.

Об этом он сказал во время форума NATO Public Forum, передает корреспондент «Европейской правды».

По словам Рютте, о несерьезном отношении Москвы свидетельствует даже состав ее делегации. Он с иронией отметил:

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«Я не говорю о переговорах, которые ведет российский историк, возвращаясь на тысячи лет назад и перебрасывая ответственность. Это не серьезная основа».

Генсек напомнил, что украинская сторона в Стамбуле представила делегацию высокого уровня, в отличие от РФ.

«Но я надеюсь, серьезные переговоры все же начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не только перемирие, но и справедливый длительный мир, и Владимир Владимирович Путин больше никогда не решится захватить ни один квадратный километр украинской территории», — отметил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что пока невозможно предсказать дату завершения войны, но поддержал усилия президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, «сдвинул ситуацию с места».

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В то же время он предостерег, что мирное соглашение вряд ли будет достигнуто в ближайшее время. Однако по словам генсека, в среднесрочной перспективе Украина должна получить все необходимое для продолжения борьбы, чтобы войти в возможные будущие переговоры с максимально сильной позиции.

Напомним, в НАТО одобрительно оценили начало диалога между Трампом и Путиным. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, будет ли Украина членом НАТО.