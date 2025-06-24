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Рютте высмеял подход России к переговорам с Украиной
Рютте раскритиковал подход РФ к переговорам с Украиной. Москва, по его словам, отправляет «историков», тогда как делегация Украины представлена на самом высоком уровне.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия до сих пор не демонстрирует серьезного подхода к мирным переговорам с Украиной.
Об этом он сказал во время форума NATO Public Forum, передает корреспондент «Европейской правды».
По словам Рютте, о несерьезном отношении Москвы свидетельствует даже состав ее делегации. Он с иронией отметил:
«Я не говорю о переговорах, которые ведет российский историк, возвращаясь на тысячи лет назад и перебрасывая ответственность. Это не серьезная основа».
Генсек напомнил, что украинская сторона в Стамбуле представила делегацию высокого уровня, в отличие от РФ.
«Но я надеюсь, серьезные переговоры все же начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не только перемирие, но и справедливый длительный мир, и Владимир Владимирович Путин больше никогда не решится захватить ни один квадратный километр украинской территории», — отметил Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что пока невозможно предсказать дату завершения войны, но поддержал усилия президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, «сдвинул ситуацию с места».
В то же время он предостерег, что мирное соглашение вряд ли будет достигнуто в ближайшее время. Однако по словам генсека, в среднесрочной перспективе Украина должна получить все необходимое для продолжения борьбы, чтобы войти в возможные будущие переговоры с максимально сильной позиции.
Напомним, в НАТО одобрительно оценили начало диалога между Трампом и Путиным. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, будет ли Украина членом НАТО.