Рютте висміяв підхід Росії до переговорів із Україною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія досі не демонструє серйозного підходу до мирних переговорів із Україною.

Про це він сказав під час форуму NATO Public Forum, передає кореспондент «Європейської правди».

За словами Рютте, про несерйозне ставлення Москви свідчить навіть склад її делегації. Він з іронією зазначив:

Реклама

«Я не говорю про переговори, які веде російський історик, повертаючись на тисячі років назад і перекидаючи відповідальність. Це не серйозна основа».

Генсек нагадав, що українська сторона в Стамбулі представила делегацію високого рівня, на відміну від РФ.

«Але я сподіваюся, серйозні переговори все ж почнуться у близькому майбутньому. І буде досягнуте не лише перемир’я, а й справедливий тривалий мир, і Володимир Володимирович Путін більше ніколи не наважиться захопити жоден квадратний кілометр української території», — зазначив Рютте.

Генсек НАТО підкреслив, що поки неможливо передбачити дату завершення війни, але підтримав зусилля президента США Дональда Трампа, який, на його думку, «зрушив ситуацію з місця».

Реклама

Водночас він застеріг, що мирна угода навряд чи буде досягнута найближчим часом. Проте, за словами генсека, у середньостроковій перспективі Україна має отримати все необхідне для продовження боротьби, аби увійти у можливі майбутні переговори з максимально сильної позиції.

Нагадаємо, у НАТО схвально оцінили початок діалогу між Трампом та Путіним. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, чи буде Україна членом НАТО.