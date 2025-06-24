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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп летить до Гааги: саміт НАТО може стати його зовнішньополітичною перемогою

Трамп вирушає на саміт НАТО з наміром закріпити зростання витрат союзників на оборону. Європа готова погодитися. Очікується участь Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вирушає до Гааги на саміт НАТО — перший з моменту свого переобрання.

Про це повідомляє Fox news.

Саміт обіцяє стати важливою віхою у зовнішній політиці Трампа: європейські союзники готові формально погодитися на його головну вимогу — збільшення оборонних витрат.

Очікується, що Трамп прибуде до Нідерландів у вівторок, а вже в середу повернеться до Вашингтона. Цього разу, на відміну від попередніх самітів, де президент США звинувачував європейців у “нахлібництві”, лідери країн-членів демонструють готовність виконати зобов’язання.

Згідно з новою домовленістю, всі члени НАТО, крім Іспанії, зобов’язуються поступово довести витрати на оборону до 5% ВВП — удвічі більше за попередню ціль у 2%. Ця ініціатива походить безпосередньо від Білого дому, й очікується, що її офіційно ухвалять під час саміту.

У межах саміту Трамп зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими світовими лідерами. Очікується і присутність президента України Володимира Зеленського, який планує використати саміт для просування ідеї членства України в Альянсі та приєднання до колективної системи оборони.

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