- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль повідомив, чи дотримуватиметься припинення вогню з Іраном
Нетаньягу подякував Трампу за «історичну» участь у конфлікті між Іраном та Ізраїлем та заявив про перемогу Ізраїлю.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль «досяг історичної перемоги» над Іраном.
Про це передає CNN.
У зверненні до нації Нетаньяху заявив, що Ізраїль усунув те, що він назвав екзистенційною ядерною загрозою.
Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за участь Сполучених Штатів у ірано-ізраїльському конфлікті.
«У нас ніколи не було більшого друга в Білому домі», — улесливо сказав він про Трампа.
Ізраїль знищив ядерну програму Ірану, заявив Нетаньяху, попередивши, що якщо хтось в Ірані спробує відновити програму, Ізраїль «діятиме з такою ж рішучістю та такою ж силою, щоб перешкодити такій спробі».
Своєю чергою міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що його країна поважатиме припинення вогню з Іраном, «доки це робитиме інша сторона».
Президент Ірану раніше заявив, що Тегеран не порушуватиме умов припинення вогню з Ізраїлем, якщо Ізраїль не порушить угоду першим.
Нагадаємо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявив, що його країна досягла «історичної перемоги».