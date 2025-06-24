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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль повідомив, чи дотримуватиметься припинення вогню з Іраном

Нетаньягу подякував Трампу за «історичну» участь у конфлікті між Іраном та Ізраїлем та заявив про перемогу Ізраїлю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Біньямін Нетаньягу

Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль «досяг історичної перемоги» над Іраном.

Про це передає CNN.

У зверненні до нації Нетаньяху заявив, що Ізраїль усунув те, що він назвав екзистенційною ядерною загрозою.

Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за участь Сполучених Штатів у ірано-ізраїльському конфлікті.

«У нас ніколи не було більшого друга в Білому домі», — улесливо сказав він про Трампа.

Ізраїль знищив ядерну програму Ірану, заявив Нетаньяху, попередивши, що якщо хтось в Ірані спробує відновити програму, Ізраїль «діятиме з такою ж рішучістю та такою ж силою, щоб перешкодити такій спробі».

Своєю чергою міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що його країна поважатиме припинення вогню з Іраном, «доки це робитиме інша сторона».

Президент Ірану раніше заявив, що Тегеран не порушуватиме умов припинення вогню з Ізраїлем, якщо Ізраїль не порушить угоду першим.

Нагадаємо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявив, що його країна досягла «історичної перемоги».

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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