Удовлетворить Трампа: четыре главные проблемы саммита НАТО в Гааге, которые повлияют на Украину

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И продолжится заседанием Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, которое продлится 2,5 часа. После этого последует итоговая пресс-конференция Марка Рютте, и его отдельные заявления для печати с Владимиром Зеленским. На этом саммит НАТО в Гааге завершится. СМИ уже окрестили его кратчайшим и в то же время самым дорогим в истории Альянса. Его организация обошлась в 183,4 млн. евро, или чуть более 1 млн. евро в минуту. И все из-за Трампа.

Чуть больше недели назад он досрочно покинул саммит G7 в Канаде. И произошло это, судя по утечкам в прессу, не только из-за начала операции Израиля по уничтожению ядерных объектов Ирана, к которой затем присоединились и США. Просто Трамп не любит длинные международные собрания, где главную сцену нужно делить со многими другими мировыми лидерами. Поэтому союзники сократили саммит НАТО в Гааге во времени до минимума, чтобы Трамп просто не сбежал посреди важной встречи, как и его итоговую декларацию на одну страницу.

Союзники ожидают от Трампа в Гааге подтверждения приверженности США статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Особенно в свете заявлений европейских разведок и генсека Альянса Марка Рютте о том, что Россия будет готова напасть уже через 3-5 лет. Однако, направляясь на саммит на борту Air Force One, президент США сказал: «Существует много определений статьи 5. Вы же знаете это, не правда ли?». Украина ожидает от Трампа встречи с Зеленским на полях саммита, который президент уже подтвердил, и согласия продавать нам оружие. Именно с этим украинский президент приезжал на саммит G7 в Канаду чуть больше недели назад, где так и не встретился с Трампом.

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Кроме этого, союзники будут обсуждать и другие проблемные вопросы, напрямую касающиеся Украины. О них читайте подробно в материале ТСН.ua.

Оборонные расходы: новая цель — 5% ВВП

Во вторник, 24 июня, открывая NATO Public Forum (дискуссионное двухдневное мероприятие, проводимое на полях саммита НАТО в Гааге — Ред.), премьер Нидерландов Дик Скоф заявил: «Этот саммит не только о деньгах». Часть правды в этом есть, потому что этот саммит и о деньгах, и о Трампе. По дороге в Гаагу он запостил в своей соцсети Truth Social скрин переписки с Марком Рютте, где генсек Альянса хвалит президента США за «решительные действия в Иране — то, чего никто другой не решился сделать», и вспоминает об успехе Трампа на саммите НАТО в Гааге.

«Вы достигаете очередного большого успеха в Гааге. Это было нелегко, но мы подписали всех на 5%. Дональд, ты привел нас к действительно важному моменту для Америки, Европы и мира. Ты добьешься того, чего не смог сделать ни один американский президент за десятилетие», — говорится в сообщении Марка Рютте.

В другом сообщении на Truth Social Трамп отметил, что «направляется в НАТО, где, в худшем случае, будет гораздо спокойнее, чем то, из-за чего пришлось пройти с Израилем и Ираном». Многие эксперты и СМИ шутили, что Трамп мог бы и дольше задержаться в Гааге, если бы получил похвалу не только генсека Рютте за удары США по ядерным объектам Ирана, которые в Вашингтоне уже окрестили «уничтожением иранской ядерной программы». Тем не менее, американские медиа, в том числе и телеканал CNN (за что Трамп назвал их «мусором» и «беспозвоночными неудачниками»), ссылаясь на первоначальную оценку американской разведки, отмечают, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана, лишь затормозив ее на несколько месяцев.

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Вместе с этим, и «победа» Трампа в согласии союзников по НАТО тратить минимум 5% ВВП на оборону имеет свои нюансы.

Во-первых, ТСН.ua уже писал, как Трамп связывал помощь США в отражении внешней угрозы только странам, которые достигнут целевого показателя расходов на оборону. Однако, направляясь в Гаагу с «победой» относительно согласия союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, на борту Air Force One президент США прямо не подтвердил приверженность статье 5 НАТО, подчеркнув, что «предан делу о спасении жизней и безопасности».

«Я дам вам точное определение, когда туда (на саммит НАТО в Гааге — Ред.) попаду. Я просто не хочу делать это на заднем сиденье самолета», — добавил Трамп.

Во-вторых, похоже, что как минимум две страны, по решению саммита Альянса в Гааге, получат «индульгенцию» от обязательного увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Это Испания и, собственно, сами США. И это при том, что по данным НАТО девять стран-членов Альянса — Испания, Бельгия, Люксембург, Словения, Канада, Португалия, Италия, Черногория и Хорватия — не достигли даже целевого показателя в 2% ВВП, о чем союзники договаривались еще на Уэльском саммите НАТО в 2014 году.

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Выход США из Европы: что с помощью Украины

Помимо подтверждения преданности США статье 5 НАТО о коллективной обороне, союзники также ожидают от Трампа заявления, что Россия вместе с Китаем является наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Однако вряд ли действующая американская администрация, взявшая курс на взаимопонимание с Кремлем, пойдет на это даже не словами, не говоря уже об официальном упоминании в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге. Именно поэтому финальное коммюнике этого года будет, наверное, самым коротким за всю историю саммитов Альянса. И снова все из-за Трампа.

И это несмотря на то, что все чиновники и генералы Североатлантического союза предупреждают о неизбежности приближения войны. Выступая на NATO Public Forum, глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил: «Должны признать, что война у нас на пороге». А генсек Альянса Марк Рютте в последнее время постоянно напоминает, что после приостановки войны России против Украины к новой военной агрессии Москва будет готова через 3-5 лет.

Однако вместо того, чтобы точно гарантировать свою приверженность статье 5 НАТО, администрация Трампа, по словам старшей научной сотрудницы Европейской программы Chatham House Армиды ван Рий, все больше коммуникирует неизбежность вывода американских военных из Европы. Речь идет о около 20 тыс. солдат. Все это создает большую неопределенность в рядах стран-членов НАТО. В частности, граничащих с Россией и уже кратно увеличили свои оборонные расходы. Ведь, по словам бывшего главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, Альянс может и не ответить, например, на нападение России на Эстонию, потому что пятая статья не означает автоматическую военную помощь.

В преддверии начала саммита НАТО в Гааге, издание Bloomberg подсчитало, что война России с НАТО обойдется миру в $1,5 трлн, что почти равно последствиям полномасштабного вторжения России в Украину. Чиновники и генералы Альянса подтверждают, что должны бы больше и быстрее перенимать опыт сил обороны Украины, как и помогать Киеву в отражении российского нашествия. И частично это может решиться, если, как об этом ранее сообщали европейские СМИ, союзники на саммите в Гааге договорятся относить помощь Украине к новому целевому показателю расходов на оборону в 5% ВВП.

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А это новые закупки военного оборудования для Украины и инвестиции в украинское оборонное производство. Как, например, это уже сделала Норвегия, выделив примерно 580 млн. евро на разработку и производство в Украине надводных беспилотников с использованием технологий норвежской оружейной компании Kongsberg Defence & Aerospace. Тем не менее, главным результатом саммита НАТО для Украины станет согласие Трампа если не продолжить поставки американского оружия, то одобрить его продажу. Именно об этом Владимир Зеленский должен поговорить с Дональдом Трампом на встрече в Гааге.

«Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будут сигналы по дальнейшей поддержке украинцев в борьбе против российской агрессии», — заявил украинский президент, добавив, что Украине все еще нужна ПВО, совместное производство оружия и масштабная военная помощь.

Хотя в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге будет отсутствовать строка о будущем членстве Украины в НАТО из-за позиции администрации Трампа, все же, по словам Марка Рютте, коммюнике будет содержать ключевые формулировки относительно Украины и ее дальнейшей поддержки, включая финансовую.

Дата публикации 19:54, 24.06.25 Количество просмотров 44 Трамп в ярости отправился на саммит НАТО! Закулисье саммита в эксклюзиве ТСН