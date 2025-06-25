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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2522
Время на прочтение
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РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько беспилотников уничтожила ПВО

Россияне атаковали Одесскую, Сумскую и Харьковскую области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью на среду, 25 июня, российские военные атаковали Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 52 беспилотника.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 52 вражеских БпЛА Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локационно потеряны", - говорится в сообщении.

По информации военных, зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Заметим, в эту ночь россияне запускали дроны по направлениям Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда, что во временно аннексированном Крыму.

Напомним, этой ночью во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

РФ совершила атаку беспилотников на Харьков . Одно из попаданий произошло в Шевченковском районе города. Также под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе.

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Дата публикации
Количество просмотров
2522
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