РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки безпілотників знищила ППО

Безпілотник.

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Вночі проти середи, 25 червня, російські військові атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 52 безпілотники.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 - збито вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені”, - йдеться у повідомленні.

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За інформацією військових, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Зауважимо, цієї ночі росіяни запускали дрони з напрямків Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, цієї ночі під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

РФ здійснила атаку безпілотників на Харків. Одне з влучань сталося в Шевченківському районі міста. Також під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі.

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