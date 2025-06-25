Макрон відреагував на кривавий удар РФ по Дніпру

Еманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еманюель Макрон засудив російський удар балістикою по Дніпру, а також атаки РФ по Україні останніми тижнями, внаслідок яких загинули мирні люди.

Про це французький лідер написав у Мережі Х.

"Я рішуче засуджую масовану атаку Росії на Дніпро та напади на українські міста . останніми тижнями", - наголосив він.

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За словами Макрона, на відміну від України, яка прийняла запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення вогню, агресорка Росія продовжує відмовлятися від нього. Натомість Париж разом з партнерами далі наполягатиме на встановленні міцного та тривалого миру в Україні, додав президент,

"Вона (РФ - Ред.) бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - додав Макрон.

Нагадаємо, вдень 24 червня у Дніпрі сталася серія вибухів. РФ атакувала балістичними ракетами обласний центр. У місті сталися “прильоти” у різних локаціях.

Внаслідок балістичного удару у Дніпрі загинуло 18 осіб. У місті Самар - дві людини. Загалом на Дніпропетровщині через вчорашню російську атаку постраждали майже 300 людей.

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Дата публікації 16:16, 24.06.25 Кількість переглядів 84 Люди не встигали сховатись! Вибухи руйнували все на шляху! Дніпро в пожежах і диму після удару