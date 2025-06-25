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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Макрон отреагировал на кровавый удар РФ по Днепру

Макрон подчеркнул, что вместе с партнерами будет настаивать на установлении крепкого и продолжительного мира в Украине.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эманюэль Макрон осудил российский удар баллистикой по Днепру, а также атаки РФ по Украине в последние недели, в результате которых погибли мирные люди.

Об этом французский лидер написал в Сети Х.

"Я решительно осуждаю массированную атаку России на Днепр и нападения на украинские города. в последние недели", - подчеркнул он.

По словам Макрона, в отличие от Украины, принявшей предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня, агрессорка Россия продолжает отказываться от него. Париж вместе с партнерами будет настаивать на установлении крепкого и длительного мира в Украине, добавил президент,

"Она (РФ – Ред.) бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", - добавил Макрон.

Напомним, днем 24 июня в Днепре произошла серия взрывов. РФ атаковала баллистическими ракетами областной центр. В городе произошли "прилеты" в разных локациях.

В результате баллистического удара в Днепре погибли 18 человек . В городе Самар – два человека. Всего в Днепропетровской области из-за вчерашней российской атаки пострадали почти 300 человек.

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