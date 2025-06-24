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- Війна
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Дрони масовано вдарили по Росії: де було гучно та що уражено
Наслідки атак по військових об’єктах РФ встановлюються.
Дрони невідомого походження масовано вдарили по Росії. Зокрема, уражено один із ключових об’єктів ВПК окупантів — завод Атлант-Аеро у Таганрозі.
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Він іронічно зазначив, що у Таганрозі «дещо невідоме» прилетіло в завод «Атлант-Аеро».
«Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління», — відзначив Коваленко.
За даними посадовця, об’єкт залучений до проєктів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.
Також вночі було гучно в районі НПЗ «Азовпродукт» на Ростовщині, у Казані, Саратові, а також в окупованих Джанкої та Мелітополі.
Нагадаємо, в ніч проти 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали ураження по комбінату «Атлас», що в Ростовській області (РФ).
Як зазначили в Генштабі, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, задіяних у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
«Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу», — йдеться у повідомленні.