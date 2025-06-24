ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Дрони масовано вдарили по Росії: де було гучно та що уражено

Наслідки атак по військових об’єктах РФ встановлюються.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Дрони невідомого походження масовано вдарили по Росії. Зокрема, уражено один із ключових об’єктів ВПК окупантів — завод Атлант-Аеро у Таганрозі.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він іронічно зазначив, що у Таганрозі «дещо невідоме» прилетіло в завод «Атлант-Аеро».

«Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління», — відзначив Коваленко.

За даними посадовця, об’єкт залучений до проєктів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

Також вночі було гучно в районі НПЗ «Азовпродукт» на Ростовщині, у Казані, Саратові, а також в окупованих Джанкої та Мелітополі.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали ураження по комбінату «Атлас», що в Ростовській області (РФ).

Як зазначили в Генштабі, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, задіяних у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

«Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу», — йдеться у повідомленні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie