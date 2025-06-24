Дрони масовано вдарили по Росії: де було гучно та що уражено

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Дрони невідомого походження масовано вдарили по Росії. Зокрема, уражено один із ключових об’єктів ВПК окупантів — завод Атлант-Аеро у Таганрозі.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Дата публікації 08:42, 25.06.25 Кількість переглядів 4 Невідомі дрони масовано вдарили по Росії

Він іронічно зазначив, що у Таганрозі «дещо невідоме» прилетіло в завод «Атлант-Аеро».

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«Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління», — відзначив Коваленко.

За даними посадовця, об’єкт залучений до проєктів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

Також вночі було гучно в районі НПЗ «Азовпродукт» на Ростовщині, у Казані, Саратові, а також в окупованих Джанкої та Мелітополі.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали ураження по комбінату «Атлас», що в Ростовській області (РФ).

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Як зазначили в Генштабі, комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, задіяних у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

«Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу», — йдеться у повідомленні.