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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака безпілотників на Харків: влада розповіла про наслідки

У ніч проти 25 червня російські дрони атакували Харків.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував Харків

Ворог атакував Харків

В ніч проти 25 червня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про наслідки ударів повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

За словами Синєгубова, одне з влучань зафіксоване в Шевченківському районі міста. Внаслідок удару загорілася триповерхова будівля. На місці працюють відповідні служби, деталі уточнюються.

Також, за оновленими даними, чотири удари дрони-камікадзе завдали по цивільному підприємству в Київському районі Харкова.

За словами Терехова, під ударом був незаселений житловий будинок, де виникла пожежа.

«Є інформація, що є одна постраждала людина», — додав мер Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 25 червня в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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