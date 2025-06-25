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Атака беспилотников на Харьков: власти рассказали о последствиях
В ночь на 25 июня российские дроны атаковали Харьков.
В ночь на 25 июня в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
О последствиях ударов сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.
По словам Синегубова, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе города. В результате удара загорелось трехэтажное здание. На месте работают соответствующие службы, детали уточняются.
Также, по обновленным данным, четыре удара дроны-камикадзе нанесли по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова.
По словам Терехова, под ударом был необитаемый жилой дом, где возник пожар.
«Есть информация, что есть один пострадавший человек», — добавил мэр Харькова.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.