Атака беспилотников на Харьков: власти рассказали о последствиях

Враг атаковал Харьков

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В ночь на 25 июня в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

О последствиях ударов сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

По словам Синегубова, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе города. В результате удара загорелось трехэтажное здание. На месте работают соответствующие службы, детали уточняются.

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Также, по обновленным данным, четыре удара дроны-камикадзе нанесли по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова.

По словам Терехова, под ударом был необитаемый жилой дом, где возник пожар.

«Есть информация, что есть один пострадавший человек», — добавил мэр Харькова.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.