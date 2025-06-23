Модернизированные беспилотники РФ: в чем их угроза и как защититься

Дрона-камикадзе типа Shahed

Реклама

Россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники, увеличивая их разрушительную силу.

В последнее время армия РФ начала массово применять модернизированные «Шахеды» с более мощными боевыми частями и искусственным интеллектом.

ТСН.ua собрал все, что известно о модернизированных Россией БПЛа.

Реклама

Как россияне модернизируют «Шахеды»

В последние месяцы враг атаковал Украину огромным количеством беспилотников. Эксперты отмечают, что враг усовершенствовал свое оружие.

В мае 2025 года аналитики Defense Express сообщали, что оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

Россияне начали оснащать беспилотники такого типа более тяжелыми (90 килограммов) комбинированными боевыми частями российского и иранского производства вместо прежних 50 килограммов.

Российская версия боевой части маркируется как — кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательная (КОФЗБЧ) содержит взрывчатку ТГФ-35П2 с добавлением металлических гидридов, что обеспечивает температуру горения до 3500°C. Иранские боеголовки также весят 90 килограммов и сочетают кумулятивное, обломочное и фугасное действие, но без зажигательных элементов. Их взрывчатка — на основе октогена с алюминием и детонатором из гексогена.

Реклама

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua рассказал, что такая «Шахеда» сопровождается и работой над тем, чтобы этот БпЛА не терял привычной скорости (оккупанты на некоторые из них цепляют мощные двигатели — Ред.) и маневренности.

В комментарии сайта ТСН.ua летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что модернизированные шахеды могут увеличивать скорость вдвое. Поэтому украинцы во время воздушной тревоги могут слышать характерный звук таких беспилотников — громкий свист.

По словам эксперта, благодаря установке турбореактивных двигателей скорость некоторых моделей выросла до 200–400 км/ч, а в отдельных случаях даже до 500–700 км/ч.

В начале июня 2025 года ВСУ впервые обнаружили «Шахед» с камерой, радиоуправлением с РФ и искусственным интеллектом (машинным зрением). Как сообщил эксперт по РЭБ Сергей Флеш, радиомодем позволяет управлять дроном на расстоянии до 150 км от границы РФ или линии фронта.

Реклама

Впоследствии ВСУ обнаружили вражеский беспилотник, боевая часть которого имеет вяжущее вещество, оно горит даже в смеси с песком.

Известно, что вес этой части вражеского дрона достигает 70 кг.

Какую опасность представляют усовершенствованные российские беспилотники

Военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что возможность «Шахедов» летать на высоте до 4–5 км и заходить по разным направлениям усложняет работу мобильных огневых групп и снижает эффективность ПВО.

«Модернизированные» российские беспилотники могут атаковать под углом с «горки», заходя на цель с высоты до 4 км, что затрудняет их перехват для ВСУ.

Реклама

В свою очередь немецкий аналитик Юлиан Репке рассказал об опасности от российских «Шахедов» с камерами и искусственным интеллектом.

Он отметил, что в отличие от управляемых операторами немецких дронов HF1, российские БПЛА практически неуправляемые и не различают военные и гражданские цели.

«Они (российские операторы дронов, — Ред.) просто дают информацию «Шахеду» или другому беспилотнику лететь 200 километров и бить по всему, что встретится на его пути. Мы это видели в Сумах, когда дроны избивали по автобусам», — заметил аналитик.

По его словам, так россияне тестируют технологии, что делает их особенно опасными: дроны часто долетают далеко за линию фронта, увеличивая риск поражения гражданских объектов.

Реклама

Кроме того, «Шахеды» более опасны для гражданского населения, чем ракеты. По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI», капитана первого ранга Павла Лакийчука, потому что они «наносят удары массово и имеют психологическое влияние».

Россия наращивает производство беспилотников

Эксперты предупреждают, что Россия наращивает производство беспилотников

За последний год выпуск «Шахедов» вырос в шесть раз. Как сообщил эксперт Богдан Долинце, если год назад РФ использовала около 500 таких дронов в месяц, то теперь этот показатель достигает более 5000 запусков, большинство из которых — «Шахеды».

Кроме того, появилось значительное количество беспилотников-имитаторов и фальш-целей, что усложняет работу ПВО, добавил эксперт.

Реклама

В свою очередь авиационный эксперт Валерия Романенко в комментарии ТСН.ua отметил, что Россия использует до 500 дронов в сутки (преимущественно «Шахедов» и имитаторов), но на тысячу ежедневных атак (о чем раньше заявляли различные СМИ — Ред.) пока не способна.

«Ожидать можно одной тысячи дронов и даже две. Но давайте будем объективны. Если РФ будет применять такое количество Шахедов, то на следующий день налетов на Украину вообще не будет или они будут минимальными — где-то до 50 беспилотников. Поэтому я не думаю, что нам в ближайшей перспективе грозит до одной тысячи дронов в сутки», — уверяет авиационный эксперт.

Однако Сергей Бескрестнов предупреждает, что РФ совсем скоро будет иметь возможность запускать до 800 шахедов в сутки, вместо 300-400.

Также он отметил, что страна-агрессорка готовится к строительству еще одного завода, а значит, не исключение, что РФ в ближайшее время в разы увеличит производство БПЛА.

Реклама

Как уберечься от беспилотников врага

Для эффективной борьбы с беспилотниками необходимо перераспределение ПВО, отмечает Роман Свитан.

Он убежден, что оптимальным вариантом противодействия вражеским дронам станет привлечение авиации.

«Большее количество авиации, ближе к городам прикрытия, перераспределение зон ответственности, чтобы можно было четко распределить, чтобы своих не сбивать, имею в виду, чтобы наши самолеты наши ЗРК не сбивали. Friendly fire так называемый. Вот как только ПВО перераспределится, я думаю, этот вопрос исчезнет. Тогда россияне еще будут что-то придумывать, им нужно будет креативить», — отметил Роман Свитан.

Также он подчеркнул, что турбореактивные двигатели оставляют мощный тепловой след, что позволяет более эффективно использовать ракеты с тепловыми головками самонаведения.

Реклама

Между тем Игорь Романенко Эксперт предлагает два способа противодействия российским дронам, это:

превентивные удары — поражать производственные мощности и склады БПЛА в самой России;

перехват в воздухе.

Однако глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» считает единственным способом противодействовать врагу — это наладить масштабное производство дронов-перехватчиков, а также обучение военных по всей Украине их использованию.

Бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что модернизированные «Шахеды» с более мощной 90-килограммовой боевой частью могут угрожать даже укрытием по «правилу двух стен».

Поэтому он советует гражданам во время воздушной тревоги прятаться только в " сертифицированных укрытиях «. По его словам, межэтажные площадки в подъездах — опасное хранилище, поскольку лестничные конструкции часто рушатся первыми во время ударов.

Реклама

Ты иногда воздушное командование «Запад» заявляют о создании подразделений зенитных дронов для борьбы с «Шахедами». Инициативу одобрили в СНБО, где уверены, что это значительно повысит эффективность противовоздушной обороны.

«Это такое же перспективное направление, как когда-то были роты ударных БПЛА», — отметил представитель руководителя ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он также анонсировал массовое внедрение дронов с искусственным интеллектом в ближайшем будущем.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.